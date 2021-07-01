Итальянский фрегат вошел в акваторию Черного моря

Итальянский фрегат «Вирджинио Фазан» зашел в акваторию Черного моря. Черноморский флот в России начал наблюдать за его действиями.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО „Вирджинио Фазан“ ВМС Италии, зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Черного моря», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее в акватории Черного моря начались ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze — 2021. Военные отрабатывают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу.

В Черноморском флоте России отметили, что все действия кораблей НАТО и других стран во время учений они контролируют, сообщили «Известия».

Накануне российским истребителям Су-30 и бомбардировщикам Су-24 пришлось совершить пролеты на безопасном расстоянии вблизи корабля ВМС Нидерландов Evertsen, после чего фрегат изменил курс от границы РФ в Черном море.