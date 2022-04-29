Истребители впервые пролетят в виде буквы Z на параде Победы в Москве

На параде Победы в Москве восемь фронтовых истребителей МиГ-29 пролетят в виде символа Z. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Фигуру выстроят в воздухе в поддержку спецоперации РФ.

«Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

В рамках репетиции парада строй МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над Алабино в Подмосковье. Построение этой фигуры стало зрелищным финалом мероприятия, которое прошло 18 апреля.

Перед этим в «кубинский бриллиант» выстроились группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи». Эта фигура является сложнейшей. На сегодняшний день никто в мире не смог ее повторить.

В составе парадного строя авиации 9 мая над столицей пролетят в общей сложности 15 вертолетов и 62 самолета.

Генеральная репетиция парада состоится 7 мая. Еще одна ночная тренировка пройдет на Красной площади в Москве 4 мая.