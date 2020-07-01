Истребители Су-27 перехватили самолет-разведчик США над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднимались в воздух для перехвата американского самолета-разведчика в небе над Черным морем. После этого патруль США удалился от российской границы.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, на которую ссылается РИА «Новости», самолет-разведчик обнаружили 1 июля дежурные силы по ПВО. После этого на перехват отправили многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота.

«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было», — сказали в пресс-службе Южного военного округа.

Полет российских истребителей был выполнен в соответствии с международными правилами.

Военные отметили, что за самолетом-разведчиком также следили с помощью радиолокационных средств контроля.

На прошлой неделе в Минобороны объявили, что только за семь дней у границ России были зафиксированы 35 иностранных самолетов-разведчиков и шесть беспилотников.