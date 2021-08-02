Истребитель Checkmate переименуют

Новый российский истребитель Checkmate может получить название Су-75. «Шах и мат» его назвали инженеры. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», — отметил министр.

Мантуров выразил уверенность, что новый самолет будет востребован на рынке, так как он значительно дешевле зарубежных аналогов и не уступает им по авиационным средствам поражения и другим тактико-техническим характеристикам.

Разработчики впервые показали зрителям первый образец легкого одномоторного истребителя Checkmate, испытания которого начнутся в 2023 году, на авиасалоне МАКС-2021. Его примерная стоимость составляет 25-30 миллионов долларов. Этот тактический истребитель станет главным конкурентом французских Rafale, шведских Gripen и американских F-35. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, самолет планируют поставлять на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.