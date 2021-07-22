Потенциальные заказчики посидели в кабине нового истребителя Checkmate на МАКС

Новейший легкий тактический самолет Checkmate вызвал большой интерес у партнеров «Рособоронэкспорта». Потенциальные заказчики даже успели посидеть в кабине самолета, рассказал генеральный директор организации Александр Михеев.

По его словам, после осмотра ЛТС заказчики дали высокую оценку его характеристикам, сообщило РИА «Новости».

Российский истребитель пятого поколения впервые презентовала госкорпорация «Ростех» на форуме МАКС-2021 в Жуковском. Его осмотрел президент РФ Владимир Путин.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, Checkmate в первую очередь рассчитан на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.

Его ориентировочная стоимость составляет 25-30 миллионов долларов. Он станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35. При том, что эти самолеты стоят почти в три раза дороже.

Первый полет истребителя запланирован на 2023 год, а его серийное производство должно стартовать в 2025 году.