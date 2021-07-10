Военные начнут испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» до конца июля. Их выпустят с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом РИА «Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой „Циркон“ будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата „Адмирал Горшков“», — приводит агентство слова собеседника.

В этом году это будут первые пуски «Цирконов». «Адмирал Горшков» уже стрелял этими ракетами три раза. Ранее другие источники в оборонке сообщил, что государственные испытания ракетного комплекса планируют завершить к концу 2021 года.

В конце июня во время встречи с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин отметил, что на дежурство скоро поступят гиперзвуковая ракета «Циркон», новейшая система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Глава Российского государства напомнил, что российские военные уже получили гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал».