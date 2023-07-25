Власть 25 июля 2023, 15:02 Штраф за беспричинную неявку в военкомат увеличили в России до 30 тысяч рублей Госдума приняла поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей Freepik

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП РФ, по которым штраф за неявку в военкомат по повестке составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 500 до трех тысяч. Закон вступит в силу уже с 1 октября.

Ужесточится и наказание за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы, должности, о переезде: нарушителю придется заплатить до пяти тысяч рублей. Уклонение от медицинского обследования может обернуться штрафом до 25 тысяч рублей, а за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета грозит до пяти тысяч рублей штрафа. Сейчас за все эти нарушения штрафуют максимум на три тысячи. Призывник, сменивший место жительства во время призыва и не сообщивший об этом, заплатит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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Вырастут и штрафы для должностных и юридических лиц, которые не предоставляют в военкомат списки людей, подлежащих постановке на воинский учет, и не оповещают их о повестках. Должностным лицам предстоит заплатить до 50 тысяч рублей, юридическим — до 400 тысяч.

Необеспечение оповещения и явки людей, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части грозит должностным лицам штрафом в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлицам — от 400 тысяч до полумиллиона рублей.