Главный недостаток бомбардировщика Ту-160 назвали в США

Всем хорош российский стратегический бомбардировщик. У него практически нет недостатков, однако самолет не может стать невидимым для вражеских систем ПВО. Этот самолет не использует стелс-технологии.

«Хотя в конструкции Ту-160 нет серьезных конструктивных недостатков, все же можно отметить один — этот самолет не может стать невидимым», — пишет американский журнал The National Interest.

Автор материала называет Ту-160 самым быстрым, самым большим и самым тяжелым бомбардировщиком в мире.. По данным издания, эта боевая машина может нести много вооружения, как обычного, так и ядерного. Сейчас в России Ту-160 модернизируют. Скоро самолет обзаведется новыми двигателями и авионикой.

Ранее в Сети появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Летчики называют его «Белый лебедь».