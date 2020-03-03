Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час

Минобороны показало видео дозаправки бомбардировщиков Ту-160 в воздухе. Ролик снимали на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.

На кадрах показали взлет бомбардировщика, полет и сам процесс дозаправки.

В Минобороны рассказали, что российские летчики провели в небе более восьми часов. Задачи выполнялись при сложных погодных условиях и сильном боковом ветре. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 проходила на высоте более пяти километров.

Они летели со скоростью 600 километров в час и принимали топливо с воздушных танкеров Ил-78. Расстояние между воздушными судами было менее 30 метров. В полетах участвовало порядка 10 самолетов дальней авиации.

В середине ноября пилоты провели учения на Ту-160 в Саратовской области. Экипажи пролетели на малых и средних высотах с преодолением системы противовоздушной обороны вероятного противника.