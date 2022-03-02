Глава Мордовии сообщил о гибели российского военного в ходе операции на Украине

Уроженец села Чукалы в Мордовии Виктор Исайкин погиб в ходе российской военной операции на Украине. Об этом сообщил у себя в Instagram глава Мордовии Артем Здунов.

По словам политика, Исайкину было 40 лет. Он был кадровым военным и полковником.

«Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге», — написал Здунов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего российского военного.

Минобороны РФ 27 февраля признало, что в ходе специальной военной операции на Украине есть погибшие и раненые российские военные. Представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что российские потери многократно меньше потерь украинской стороны.

Министерство обороны России предложило предоставлять статус ветерана боевых действий участникам специальной военной операции на Украине, в ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине. Решение последовало за признанием Луганской и Донецкой народных республик, а также просьбой о помощи со стороны глав этих территорий.