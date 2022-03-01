Минобороны предложило дать участникам спецоперации статус ветеранов боевых действий

Участникам специальной военной операции на Украине, в ЛНР и ДНР предложили предоставлять статус ветерана боевых действий. С такой инициативой выступило Минобороны России.

Проект федерального закона военного ведомства опубликовали в базе нормативных документов. В нем предлагается внести изменения в третий раздел приложения к закону «О ветеранах».

«Дополнить <…> позицией следующего содержания: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года», — привел цитату из документа ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что предполагаемые расходы федерального бюджета на предоставление статуса составят 5,01 миллиарда рублей. Такая сумма понадобится в 2022 году.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Луганской и Донецкой народных республик, а также просьбой о помощи со стороны глав этих территорий. Днем 28 февраля Россия и Украина провели переговоры в Белоруссии. Стороны договорились на вторую встречу в ближайшие дни.