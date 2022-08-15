Глава ФСВТС Шугаев заявил об интересе участников форума «Армия-2022» к российским беспилотникам

Иностранные заказчики проявили высокий интерес к российским беспилотным летательным аппаратам на фоне специальной операции на Украине. Об этом ТАСС на международном форуме «Армия-2022» рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Специальная операция усилила интерес зарубежных заказчиков к отдельным видам продукции военного назначения, которые применяют наши вооруженные силы. В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах», — заявил он.

Кроме того, иностранные компании интересуются высокоточными ракетами и средствами систем противовоздушной обороны, а также комплексами разминирования местности, добавил Шугаев.

По его словам, наибольший интерес иностранных заказчиков вызвали комплексы ЗРС «Тор-М2Э», «Бук-М2», ЗРК «Панцирь-С1», ПЗРК «Игла-С», С300 и С400.

Президент России Владимир Путин заявлял, что отечественные военные разработки имеют большое преимущество перед западными аналогами, писал RT.