Гиперзвуковое оружие появится на Северном флоте России

Северный флот России примет на вооружение гиперзвуковое оружие, оно усилит боевую мощь ВМФ. Об этом рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — сказал Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

Он добавил, что испытания нового оружия (в том числе гиперзвукового) продолжаются. Последнее даст возможность приумножить боевой потенциал Северного флота. По его словам, противовоздушная оборона российской части Арктики и северных границ страны сейчас совершенствуется.

Национальная транспортная коммуникация России — Северный морской путь — находится под надежной защитой. Самые современные комплексы ПВО С-400 «Триумф» несут боевое дежурство на архипелаге Новая Земля, отметил командующий.

Ранее стало известно, что ВМФ России стал обладателем первой стратегической атомной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир».