ВМФ России получил новейшую атомную подлодку «Князь Владимир»
ВМФ России получил первую стратегическую атомную подводную лодку усовершенствованного проекта 955А «Князь Владимир». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию.
Акт приема-передачи ракетного крейсера был подписан в Северодвинске 28 мая. В ближайшее время на подлодке поднимут Андреевский флаг, после этого судно войдет в боевой состав Северного флота.
С 12 мая «Князь Владимир», оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и торпедными установками, проходил контрольные надводные и подводные испытания в Белом море. Команда проверила, как подлодка может маневрировать на поверхности воды и какую скорость развивает. Основная часть испытаний состоялась в конце 2019 года.
Усовершенственная АПЛ проекта 955А («Борей-А») меньше шумит и имеет усовершенствованную систему управления, отметило РИА ФАН.
«Князь Владимир» будет постоянно базироваться на Кольском полуострове.