ВМФ России получил новейшую атомную подлодку «Князь Владимир»

Акт приема-передачи ракетного крейсера был подписан в Северодвинске 28 мая. В ближайшее время на подлодке поднимут Андреевский флаг, после этого судно войдет в боевой состав Северного флота.

С 12 мая «Князь Владимир», оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и торпедными установками, проходил контрольные надводные и подводные испытания в Белом море. Команда проверила, как подлодка может маневрировать на поверхности воды и какую скорость развивает. Основная часть испытаний состоялась в конце 2019 года.

Усовершенственная АПЛ проекта 955А («Борей-А») меньше шумит и имеет усовершенствованную систему управления, отметило РИА ФАН.

«Князь Владимир» будет постоянно базироваться на Кольском полуострове.