Генштаб ВС заявил, что «косить» от армии стало непрестижно

В России по итогам осеннего призыва в военкоматы не явились не более 0,1% молодых людей. В Генштабе ВС РФ подчеркнули, что в стране перестало быть модным уклоняться от службы в армии.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал об изменившихся настроениях молодежи в интервью газете «Красная звезда».

«„Косить“ от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным. Этот факт подтверждает и то, что количество граждан, не явившихся в военкоматы, с каждым годом существенно уменьшается», — подчеркнул он.

В настоящее время, по словам Бурдинского, не пришедших в военкоматы не более 0,1% от числа призывников.

Генштаб отверг какую-либо связь предстоящего призыва с проведением специальной операции на Украине: для участия в ней привлекают только офицеров и контрактников.

В осеннюю призывную кампанию последние команды с призывниками отправили к месту службы в конце декабря 2021 года. Всего в ВС РФ, другие войска и формирования призвали 127,5 тысячи человек.

Весенний призыв на срочную службу стартует в России 1 апреля. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что ему подлежат 134,5 тысячи молодых россиян.