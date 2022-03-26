«Исчезнувший» Шойгу провел совещание в Минобороны и рассказал о контрактах по гособоронзаказу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по реализации гособоронзаказа. Заказ выполняется в плановом порядке, уровень заключения контрактов достиг 85%, несмотря на санкции, подчеркнул Шойгу. По его словам, в апреле работа по заключению таких контрактов завершится полностью.

«С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа», — заметил министр.

Он сообщил о продолжении опережающей поставки вооружения и техники с применением кредитных средств. Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил, подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу указал на необходимость с учетом проведения спецоперации сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения. Имелись в виду в том числе роботизированные комплексы, средства информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, «а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение».

Сергей Шойгу отчитался о полном выполнении министерством всех социальных обязательств перед личным составом.

«Это касается и индексации денежного довольствия военнослужащих, и оплаты труда гражданского персонала, и, конечно, <…> касается военных пенсионеров», — уточнил глава Минобороны РФ.

Он напомнил о принятии поправок в закон «О ветеранах», по которым участники специальной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий. Поддержку также получат их родственники.

Министр обороны не появлялся в публичном пространстве и СМИ с 11 марта. Журналисты 24 марта попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать «исчезновение» Шойгу и слух о том, что у него проблемы со здоровьем. Песков пояснил, что сейчас «не время для медийной активности» — у Шойгу много забот. Информацию о проблемах с сердцем у министра представитель Кремля опроверг.