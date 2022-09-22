Армия 22 сентября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

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Viber Генштаб рассказал, будут ли мобилизовать живущих за границей россиян Генштаб: проживающие за границей россияне не мобилизуются РИА «Новости»

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Постоянно проживающие за границей россияне, не состоящие на воинском учете, не подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщил Генштаб РФ, передал РБК в своем Telegram-канале.

Могут призвать тех, кто уехал ненадолго и состоит на воинском учете в Российской Федерации.

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Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что у каждого региона России есть свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет.

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Указ о частичной мобилизации РФ вступил в силу 21 сентября. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в обращении к согражданам. Согласно документу, призванных по частичной мобилизации россиян приравняют к контрактным военнослужащим.

Указ прописывает категории граждан, которые подпадают под участие в армейской деятельности, а также освобожденных от получения повесток.

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