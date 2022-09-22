Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва | 360°

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Каждый регион получил задание по частичной мобилизации с учетом резерва

Генштаб ВС РФ: нет никаких квот по численности мобилизованных

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У каждого региона России есть свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. Об этом рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передало РИА «Новости».

«Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов», — сказал он и добавил, что мобилизационное задание для субъекта страны зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате.

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Указ о частичной мобилизации РФ вступил в силу 21 сентября. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в обращении к согражданам. Согласно документу, призванных по частичной мобилизации россиян приравняют к контрактным военнослужащим.

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Указ прописывает категории граждан, которые подпадают под участие в армейской деятельности, а также освобожденных от получения повесток.

Частичная мобилизация в РФ

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