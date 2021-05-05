Репетиция воздушной части парада Победы прошла в Москве. Видео

Репетиция авиационной части парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве. В небе над столицей пролетела боевая авиация — вертолеты и самолеты. Видео с кадрами тренировки опубликовали зрители в соцсетях.

В репетиции авиационной части парада Победы приняли участие 76 единиц техники: 23 вертолета и 53 самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России. В Минобороны РФ сообщали, что все полеты будут выполняться на высоте от 180 до 550 метров.

Воздушную часть парада открывают три транспортных вертолета Ми-26. За ними следуют экипажи Ми-8, Ми-35, Ка-52, а также пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н.

Пролет стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении истребителей Су-35С также является новым элементом программы. В парадном строю авиации на репетиции можно наблюдать Ту-95МС, Ил-78, Ил-76, Су-34, Су-24М. Тренировка завершилась пролетами экипажей МиГ-31К и Су-57, пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также нескольких Су-25.

На Красной площади ранее прошла вторая ночная репетиция парада Победы.