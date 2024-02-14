Армия 14 февраля 2024, 14:10 Генерал Востротин перед смертью призвал воинов-афганцев делиться опытом с бойцами СВО Предсмертное обращение генерала Востротина к десантникам появилось в Сети РИА «Новости»

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Ушедший из жизни за несколько дней до 35-летия вывода советских войск из Афганистана Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин успел записать видеообращение к десантникам. Запись опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Свое обращение Востротин посвятил Дню памяти россиян, погибших за пределами родины. Он обратился к десантникам, которые закончили службу в Афганистане и после выхода в запас начали работать с молодежью и помогать войскам в зоне спецоперации.

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Генерал-полковник подчеркнул, что бои на Ближнем Востоке показали, что десантные войска оказались самыми подготовленными силами Советского Союза. Они получали наиболее сложные задания и работали на самых опасных участках.

«Даже при высокой интенсивности боевых действий потери у нас были значительно меньше: мы умели беречь наших солдат. Я бы хотел, чтобы этот опыт наложился на участников специальной военной операции», — заявил Востротин.

Генерал-полковник Валерий Востротин ушел из жизни в минувший вторник, 13 февраля. В Афганистане он командовал 345-м гвардейским полком, куда входила девятая парашютно-десантная рота. Ее подвиг по удержанию важной высоты прославил в своем фильме режиссер Федор Бондарчук.

После ухода с военной службы Востротин с 1994 по 2003 год работал заместителем главы МЧС. Занимавший тогда этот пост действующий министр обороны Сергей Шойгу назвал уход из жизни генерал-майора невосполнимой потерей.

Он подчеркнул, что за время работы Востротин показал себя профессионалом и настоящим патриотом. Валерий Востротин также руководил «Союзом десантников России». Как глава организации он всегда приходил на помощь военным и членам их семей.