Армия 13 февраля 2024, 17:06 Шойгу назвал невосполнимой утратой смерть Героя СССР Востротина Шойгу в соболезнованиях рассказал о работе с Героем СССР Востротиным РИА «Новости»

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Ушедший из жизни Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин с 1994 по 2003 год работал заместителем занимавшего тогда пост главы МЧС Сергея Шойгу. Действующий министр обороны принес слова соболезнования родным и близким умершего офицера.

Шойгу отметил, что работал с Валерием Востротиным 10 лет и все это время продолжал с ним дружить. По его словам, генерал-полковник всегда отличался порядочностью, принципиальностью и надежностью.

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«На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины», — привела слова министра пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу добавил, что офицер за все время своей работы заслужил глубокое уважение от всех, кто его знал лично. Кроме того, Востротин занимал пост руководителя «Союза десантников России» и всегда помогал военнослужащим и их семьям в решении проблем и любых вопросов.

«Кончина Валерия Александровича Востротина — невосполнимая потеря для всех нас», — подытожил Шойгу.

О смерти Валерия Востротина стало известно во вторник, 13 февраля. Генерал-полковник не дожил два дня до важной для него даты — 35-летия вывода советских войск из Афганистана.

На Ближнем Востоке офицер командовал 345-м гвардейским полком, куда входила девятая парашютно-десантная рота, прославившаяся боем за удержание важной высоты. Об этом подвиге в своем фильме «Девятая рота» рассказал режиссер Федор Бондарчук.