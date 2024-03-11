Армия 11 марта 2024, 19:29 Генерал-полковник Кузьменков вновь занял пост замдиректора Росгвардии Путин назначил заместителем директора Росгвардии генерала Кузьменкова РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Думы Александр Хинштейн.

«Генерала-полковника Алексея Кузьменкова вновь назначили заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения», — написал он.

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По словам Хинштейна, возвращение генерал-полковника в Федеральную службу войск Национальной гвардии говорит об успешном выполнении поставленных перед ним задач. Кузьменков отвечал за выстраивание четких логистических потоков в Минобороны РФ.

Депутат отметил, что генерал смог в короткие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне спецоперации, которая показала свою исключительную эффективность. До этого аналогичную альтернативную систему обеспечения Кузьменков успешно выстроил в зоне группировки Росгвардии в Сирии.

Ранее стало известно о назначении генерала-лейтенанта Андрея Булыги на пост заместителя министра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС России.