Армия 11 марта 2024, 19:23 Генерал-лейтенант Булыга стал замом Шойгу по МТО Вооруженных сил России Путин назначил Булыгу замглавы Минобороны, ответственным за МТО ВС России РИА «Новости»

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Генерал-лейтенант Андрей Булыга занял пост заместителя министра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее Булыга служил на посту заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

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Также 11 марта стало известно, что Путин назначил генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем главы Росгвардии. До этого он был заместителем министра обороны и отвечал за МТО вооруженных сил.

О назначении Кузьменкова сообщил в Telegram-канале депутат Думы Александр Хинштейн. По словам парламентария, возвращение генерала в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами.

«Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный», — добавил Хинштейн.