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Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил Западный военный округ — СМИ

РБК: новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников

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В структуре Минобороны России произошли изменения. На должность командующего Западным военным округом (ЗВО) назначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, сообщил РБК. По данным издания, он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Журавлева.

Информацию о кадровых перестановках подтвердил источник РБК, близкий к Минобороны. О перестановке также говорят данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 2 октября, отметило издание.

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На сайте Минобороны командующим войсками Западного военного округа по-прежнему указан генерал-полковник Александр Журавлев. Роман Бердников значится командующим 29-й общевойсковой армией. РБК отправил запрос в министерство обороны.

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В конце сентября новым заместителем главы Минобороны России назначили генерал-полковника Михаила Мизинцева. На этой должности он сменил генерала армии Дмитрия Булгакова. Последнего освободили от исполнения обязанностей в связи с переходом на новую работу, отметили в оборонном ведомстве. Мизинцев ранее был начальником Национального центра управления обороной России.

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