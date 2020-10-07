Фрегат «Адмирал Горшков» впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон». Видео
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность 440 километров. Ракета поразила мишень в Баренцевом море. Об этом сообщило РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин заявил, что этот пуск можно считать большим событием для всей страны.
Впервые пуски гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» прошли в декабре 2019 года. Ее планируют поставить на вооружение уже в 2021–2022 годах, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Ракета появится на кораблях Военно-морского флота РФ, а также на подводных лодках.
Ракета «Циркон» считается уникальной в своем роде. Во время полета она может развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука. Дальность ракеты также высока: она способна поражать цели на расстоянии больше тысячи километров.