Фрегат «Адмирал Горшков» впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон». Видео

Президент России Владимир Путин заявил, что этот пуск можно считать большим событием для всей страны.

Впервые пуски гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» прошли в декабре 2019 года. Ее планируют поставить на вооружение уже в 2021–2022 годах, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Ракета появится на кораблях Военно-морского флота РФ, а также на подводных лодках.

Ракета «Циркон» считается уникальной в своем роде. Во время полета она может развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука. Дальность ракеты также высока: она способна поражать цели на расстоянии больше тысячи километров.