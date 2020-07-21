Названы сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием

«Построить лодки мы планируем в течение 6,5 лет, то есть флот их получит на рубеже 2027−2028 годов», — заявил он.

Обе подводные лодки входят в проект «Ясень М». Накануне генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал президенту России Владимиру Путину, что обе субмарины получат гиперзвуковое оружие.

В данный момент на заводе в разной степени готовности находятся шесть атомных подводных лодок проекта «Ясень М». О том, что они получат гиперзвуковое оружие официально стало известно впервые.

Речь идет о ракетах комплекса «Циркон». Они могут развивать скорость в девять раз превышающую скорость звука на расстоянии более тысячи километров.

Контракт на строительство подводных лодок подписали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Накануне в сразу на трех российских верфях заложили строительство военных кораблей и подводных лодок. Кроме уже упомянутых «Владивостока» и «Воронежа» на «Севмаше», речь идет о строительстве фрегатов на «Северной верфи». Новые корабли получат имена в честь русских адмиралов Ивана Юмашева и Эмиля Спиридонова. В Крыму заложили строительство двух универсальных десантных кораблей проекта «Прибой». Журналисты уже окрестили их «альтернативой Мистралям».