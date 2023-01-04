Армия 04 января 2023, 13:49 Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» отправили в дальний поход Шойгу: фрегат «Адмирал Горшков» отправится в Атлантический и Индийский океаны РИА «Новости»

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Оснащенный ракетами «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» отправится в длительный поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

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«В ходе похода „Адмирала Горшкова“ будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет „Циркон“», — добавил министр.

Глава Минобороны отметил, что вооруженный «Цирконами» корабль может наносить точечные удары по позициям противника как на море, так и на суше.

«В ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — подчеркнул Шойгу.

Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав Военно-морских сил России в июле 2018 года. Его основным ударным оружием является ракетный комплекс «Калибр-НК». Также корабль принимал участие в испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».

О том, что оснащенный гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования фрегат выйдет на боевую службу, президент России Владимир Путин говорил на расширенном заседании Минобороны в конце 2022 года. Сергей Шойгу отмечал, что службу фрегат станет нести в одном из районов Мирового океана.

Пресс-служба Северного флота 28 декабря сообщила, что фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу под руководством капитана первого ранга Игоря Крохмаля. Последний этап корабль отработал во время выхода в Баренцево море.