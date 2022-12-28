Армия 28 декабря 2022, 10:41 «Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу Северный флот сообщил о готовности фрегата «Адмирал Горшков» к боевой службе Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана первого ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.

Завершающий этап подготовки фрегата «Адмирал Горшков» был отработан в ходе контрольного выхода в Баренцевом море.

Реклама

«Личный состав фрегата отработал повседневную и боевую организацию службы в море. На выходе в море особое внимание уделялось отработке тактических приемов и способов применения корабельного оружия», — говорится в сообщении.

Реклама

Так, военные успешно выполнили стрельбы, поразив воздушную и морскую цели из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш». Также боевые расчеты фрегата провели ряд тренировок по поиску, слежению и условному уничтожению подводной лодки. Действия экипажа оценивала комиссия представителей штаба флота.

«Адмирал Горшков» — головной фрегат проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны Военно-морского флота РФ. Корабль был спущен на воду 29 октября 2010 года.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми системами «Циркон» встанет на боевое дежурство в начале января 2023 года.