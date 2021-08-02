Фотографии застрявшей под мостом в Новосибирске военной техники появились в Сети

В Сети появились фотографии, где военная машина с самоходной артиллеристской пушкой 2С7М «Малка» застряла под мостом. Ей пришлось спустить колеса, чтобы она проехала.

Фотографии опубликовали в группе «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте».

Издание NGS.ru со ссылкой на источники написало, что машина не застревала, а просто медленно двигалась, из-за чего образовалась пробка. Колеса пришлось спустить, чтобы техника не повредила конструкции моста.

«Колеса спустились, мост был преодолен, колеса накачались и техника продолжила движение. Это вызвало задержку по времени», — сказал он.

Техника вернулась на базу резервов танков.

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