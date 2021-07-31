Российский Су-35 упал в Охотское море

Российский самолет Су-35С потерпел крушение из-за отказа двигателя. Истребитель упал в акватории Охотского моря. Пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает.

В Восточном военном округе сообщили РИА «Новости», что при выполнении планового полета у самолета отказал двигатель. Летчик катапультировался, его обнаружили. Угрозы его здоровью нет.

Самолет Су-35С выполнял учебно-тренировочный полет в Хабаровском крае. Он упал в в акватории Охотского моря, сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО.

Теlеgrаm-канал «112» ранее сообщил, что самолет Су-35 вылетел с военного аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Согласно его данным, спустя четыре минуты полета летчик катапультировался, после чего самолет продолжил движение в направлении Сахалинской области. Причины не уточнялись. Сообщалось, что истребитель якобы рухнул в 50 километрах от поселка Смирных. Информации о пострадавших либо разрушениях не поступало.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения, который является одним из основных на вооружении российской армии.