Армия 31 марта 2023, 06:52 Повестки призывникам в России раздадут в электронном виде Генштаб России получил данные о призывниках в электронном виде и так же раздаст повестки РИА «Новости»

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Весенняя призывная кампания 2023 года начнется в России 1 апреля. Будущие солдаты получат повестки в электронном виде, объявил на брифинге Минобороны начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Постановку ребят в возрасте от 17 лет на воинский учет начали в январе и провели в новом формате. Впервые, по словам Владимира Цимлянского комиссариаты получали данные от федеральных, региональных и муниципальных органов власти в электронном виде с дублированием на бумажных носителях. Они создали единую базу данных, которые используют в учетно-призывной работе.

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«Поставлена задача <…> оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», — сказал начальник управления.

Он добавил, что на воинский учет в этом году поставили более 700 тысяч человек. После демобилизации солдаты отправятся в запас и по домам. Владимир Цимлянский также опроверг планы о подготовке второй волны частичной мобилизации.