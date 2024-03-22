Армия 22 марта 2024, 06:00 Эксперт рассказал, как военные будут применять «царь-бомбу» ФАБ-3000 Эксперт Леонков: ФАБ-3000 будут применять для штурмов особо мощных укрепрайонов РИА «Новости»

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Фугасная авиабомба ФАБ-3000 весом три тонны обладает такой разрушительной силой, что ее будут употреблять для штурмов особо мощных укрепрайонов типа мариупольской «Азовстали». Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме „Азовстали“. Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — сказал Леонков.

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По словам специалиста, новые технологии превратят ФАБ-3000 практически в высокоточное оружие, особенно в сочетании с баллистическими вычислителями сброса.

Эксперт добавил, что, возможно, на ФАБ-300 будут устанавливать универсальный модуль планирования и коррекции. Это даст возможность самолету-носителю не залетать в зону работы ПВО противника.

Сотрудник военно-исторического музея Антон Лиманов в беседе с «360» ранее выразил уверенность, что создание «царь-бомбы» поможет переломить ход спецоперации.