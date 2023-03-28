Армия 28 марта 2023, 07:23 Экипажи катеров ТОФ выполнили стрельбы ракетами «Москит» в акватории Японского моря Минобороны показало уничтожение катерами ТОФ корабля условного противника в Японском море

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Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота провели плановые стрельбы крылатыми ракетами «Москит» по морской цели в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В акватории Японского моря ракетные катера Тихоокеанского флота выполнили стрельбу крылатыми ракетами „Москит“ по морской цели условного противника», — уточнили в ведомстве.

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Ударная группа нанесла ракетный удар по щиту, который имитировал боевой корабль противника. Катера успешно поразили цель на расстоянии около 100 километров. В щит ударили две крылатые ракеты «Москит».

Безопасность учений обеспечивали корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

В середине марта военные учения флотов России, Китая и Ирана завершились в Аравийском море. Их участники отработали маневры и смоделированные операции по освобождению заложников и помощи кораблю.