Армия 18 марта 2023, 14:21 Военные учения флотов России, Китая и Ирана завершились в Аравийском море Минобороны сообщило о завершении военных учений России, Китая и Ирана в Аравийском море

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Прошедшие с 16 по 17 в Аравийском море трехсторонние военные учения России, Китая и Ирана завершились. Участники отработали маневры, а также смоделированные операции по освобождению заложников и помощи кораблю, потерпевшему бедствие. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве заявили, что Россию на учениях представляли корабли Северного флота. В том числе фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама».

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Экипажи отработали создание межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, провели тактическое маневрирование в различных строях. Днем моряки участвовали в стрельбах по морским целям, а ночью — по воздушным.

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Кроме того участники учений приняли участие в смоделированных ситуациях по освобождению захваченного гражданского судна с заложниками и оказание помощи кораблю потерпевшего бедствие во время морского похода.

Военно-морские силы Китая для участия в учениях прислали эскадренный миноносец «Нанжинг», флот Ирана направил фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар» и другие корабли.

После окончания учений российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» зашел в иранский порт Чахбехар, где командование подвело итоги совместной работы, а экипаж пополнил запасы пресной воды и продовольствия.