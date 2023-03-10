Армия 10 марта 2023, 21:01 Дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации в России не запланировали Минобороны: дополнительных мероприятий по частичной мобилизации в стране не проводится РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России не проводятся и не планируются дополнительные мероприятия по частичной мобилизации. Об этом сообщили на брифинге Национального центра управления обороной страны о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

В министерстве пояснили, что киевский режим и его западные союзники пытаются оказать психологическое давление на россиян и распространяют недостоверную информацию в Сети. Из-за этого обеспокоенные жители страны стали чаще звонить и интересоваться, насколько вероятно возобновление призыва в рамках частичной мобилизации.

Реклама

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — отметили в Минобороны.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что за минувшую неделю на горячую линию поступило 54 звонка. За все время ее существования — 12 867.

В министерстве призвали россиян не верить провокациям. В случае возникновения вопросов обращаться на горячую линию.

В феврале Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев. Бойцы Они смогут на безвозмездной основе передвигаться на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Исключение — такси.