22 февраля 2023, 22:55
Добровольцы получили право бесплатного проезда в общественном транспорте
Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев
Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на всех видах транспорта. Приказ министра обороны опубликовали на портале правовой информации.
Добровольцы смогут безвозмездно передвигаться на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Исключение составит такси.
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Таким правом добровольцы смогут пользоваться в период мобилизации или военного положения. И не во всех случаях. Боец должен следовать или к месту службы, или к месту жительства. Также бесплатные билеты можно купить, отправляясь к месту лечения и реабилитации.
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Ранее сообщалось, что Сбербанк решил отменить комиссию за переводы для участников спецоперации. Также они могут вернуть сумму комиссии за годовое обслуживание карты, обратившись в контактный центр.
А отличившимся бойцам СВО из Подмосковья начнут выделять бесплатные земельные участки. Депутаты Мособлдумы начали готовить законодательную базу для реализации этой инициативы.
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