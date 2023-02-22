Общество 22 февраля 2023, 22:55 Добровольцы получили право бесплатного проезда в общественном транспорте Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев РИА «Новости»

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Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на всех видах транспорта. Приказ министра обороны опубликовали на портале правовой информации.

Добровольцы смогут безвозмездно передвигаться на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Исключение составит такси.

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Таким правом добровольцы смогут пользоваться в период мобилизации или военного положения. И не во всех случаях. Боец должен следовать или к месту службы, или к месту жительства. Также бесплатные билеты можно купить, отправляясь к месту лечения и реабилитации.

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Ранее сообщалось, что Сбербанк решил отменить комиссию за переводы для участников спецоперации. Также они могут вернуть сумму комиссии за годовое обслуживание карты, обратившись в контактный центр.

А отличившимся бойцам СВО из Подмосковья начнут выделять бесплатные земельные участки. Депутаты Мособлдумы начали готовить законодательную базу для реализации этой инициативы.