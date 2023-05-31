Армия 31 мая 2023, 15:16 Добровольцы из Москвы пойдут на службу в зону СВО по второму кругу — СМИ «Москва 24»: контрактники идут служить в зону СВО, чтобы поддержать своих друзей

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Добровольцы, которые приходят в центральный пункт отбора на военную службу по контракту, не в первый раз оформляют документы. Они уже были в командировках в зоне СВО, но не собираются отсиживаться. Что является их мотивацией, они рассказали корреспондентам телеканала «Москва 24».

«Я в том году был добровольцем, „Барс-12“. <…> Все наши ребята, с кем я был в первой командировке, уже заходят по второму, некоторые даже по третьему разу. Вот, наверное, поэтому [иду служить по контракту]», — рассказал один из пришедших.

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Другой мужчина также изъявил желание служить. Он захотел поддержать своих друзей-военных. Третий уже второй раз оформляет документы для командировки, он «не может спать, пока идут боевые действия».

Единый столичный пункт работает с 09:00 до 20:00 по адресу: улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

Всю необходимую информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также работает чат-бота @MskContract_bot в Telegram. Подать заявление можно и на портале госуслуг.

Ранее другие опрошенные контрактники рассказали, что их мотивация — в чувстве долга перед Родиной.