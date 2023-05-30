Армия 30 мая 2023, 17:34 «Мужчина должен отслужить». Добровольцы — о мотивации помочь Родине Будущие контрактники из Москвы рассказали о своем стремлении помочь Родине Unsplash

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В Москве продолжается прием на службу по контракту среди добровольцев. Для них работает центральный пункт по адресу: улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Мужчины рассказали корреспондентам АГН «Москва», чем они руководствуются.

«Это чувство долга. К тому же хочется и свой вклад внести в общее дело», — объяснил один из пришедших.

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Другой подчеркнул, что совесть мучает за тех, кто сейчас находится в зоне СВО.

«Мужчина должен отслужить. А сейчас время непростое, поэтому кому-то надо», — высказался третий.

По информации СМИ, у многих пришедших в пункт отбора друзья и родные находятся в зоне спецоперации. Поэтому мужчины в первую очередь хотят найти их и поддержать. Члены семей будущих контрактников, как правило, не против.

В едином пункте, помимо волонтеров, работают инструкторы и врачи. Первые проводят собеседования и определяют род войск, в который направят бойца, а вторые обследуют добровольца на годность к армии.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. С 4 апреля работает виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Он ответит на интересующие вопросы о выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.