Спецоперация 05 апреля 2023, 10:15 ВСУ остановили подвоз резервов к контрнаступлению в Запорожье — Рогов Председатель движения Рогов: ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению Сайт президента Украина

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Украинские войска завершили подготовку к контрнаступлению и ждут отмашки командования. Они стянули к Запорожской области свои резервы и технику, рассказал РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они закончили подготовку к своему так называемому „контрнаступу“, стянув в Запорожскую область немалые резервы», — сказал он.

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По словам Владимира Рогова, на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины сосредоточили свои войска, вооружения и технику. Они стали ждать приказа, и боевые действия, по его словам, могут начаться в любой момент. Собеседник агентства предупредил, что российские войска хорошо подготовились и встретят их во всеоружии.

Военкор Марат Хайруллин назвал планы ВСУ самоубийством, ведь армия России даст отпор. Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит предупредила, что активные боевые действия начнутся в ближайшие недели.