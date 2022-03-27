«Давно понятно, что нас кинули». Шесть сдавшихся военнослужащих ВСУ обратились к сослуживцам

Шесть сложивших оружие военнослужащих ВСУ призвали сослуживцев последовать их примеру. Видео с обращением пленных опубликовали в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Мы уже достаточно потеряли ребят. Давно понятно, что нас кинули. Пора сложить оружие», — заявил военнослужащий ГПС Украины Олег Крывов.

«Давайте прекратим выполнять преступления Зеленского», — призвал Никита Василенко.

Сергей Вовк отметил, что в этой битве ВСУ не победят. А сложив оружие, можно избежать никому не нужных «невинных смертей».

Военнослужащий Григорий Чиля посоветовал сослуживцам «сдаваться или уходить полями домой», где их ждут.

«Все зашло слишком далеко. Я видел, сколько людей умерли за несколько дней. Это нужно остановить как можно быстрее. Для большинства людей в данный момент единственный вариант остаться в живых и увидеть родных — сложить оружие и покончить со всем этим», — добавил Алексей Слепчук.

По его мнению, разбираться должны «те, кто наверху сидит», а простые люди «живут дальше».

Николай Холод напомнил, что продолжение кровопролития обернется горем для семей военнослужащих, которые «тоже страдают и переживают».

Это далеко не первое видео пленных военнослужащих ВСУ, в которых они призывают украинских военных сдаться. Некоторые солдаты рассказывают, что в украинской армии их морили голодом и не обеспечивали боеприпасами.