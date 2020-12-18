В 2020 году около 30 тысяч новых военнослужащих по контракту пришли в российскую армию. Их число почти вдвое превышает количество призывников, и вся потребность армии в профессиональных военных сейчас удовлетворена полностью.

Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя министра обороны России Николая Панкова.

«По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек, эта категория в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников», — заявил он в беседе с газетой «Красная звезда».

Сейчас полностью укомплектованы должности сержантов, экипажи подводных лодок и надводных кораблей. Контрактники служат в миротворческих воинских частях, в дальней морской зоне и в подразделениях спецназначения.

Российский Минфин предложил реформировать Вооруженные силы, сократив 10% должностей или 100 тысяч человек, занимающих должности медиков, преподавателей, служащих тыла и кадровиков. Министерство также хочет путем перевода офицеров на гражданскую службу и за счет свободных вакансий увеличить на десять лет пенсионный возраст.