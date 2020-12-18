Число контрактников вдвое превысило число срочников — Минобороны РФ
Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя министра обороны России Николая Панкова.
«По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек, эта категория в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников», — заявил он в беседе с газетой «Красная звезда».
Сейчас полностью укомплектованы должности сержантов, экипажи подводных лодок и надводных кораблей. Контрактники служат в миротворческих воинских частях, в дальней морской зоне и в подразделениях спецназначения.
Российский Минфин предложил реформировать Вооруженные силы, сократив 10% должностей или 100 тысяч человек, занимающих должности медиков, преподавателей, служащих тыла и кадровиков. Министерство также хочет путем перевода офицеров на гражданскую службу и за счет свободных вакансий увеличить на десять лет пенсионный возраст.