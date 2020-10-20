Минфин предложил сократить число офицеров на 10% и поднять им пенсионный возраст

Сокращение штата должно произойти за счет незанятых вакансий, а также перевода ряда офицеров на гражданскую службу. Речь идет о тех, чья работа не связана с выполнением боевых задач: медиках, преподавателях, юристах, кадровиках, служащих тыла.

Также Минфин хочет значительно увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня он составляет 20 лет, и в него входит пятилетняя учеба в военном вузе. Предлагается увеличить срок выслуги до 25 лет, исключив из него время обучения в училище. То есть если сегодня офицер может выйти на пенсию в 36 лет, то по этой схеме пенсию ему начнут платить на 10 лет позже.

Министерство финансов хочет исключить норму о ежегодной индексации военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.

Наконец, Минфин предлагает экономить на довольствии — обеспечивать питание контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах и реже выдавать вещевое имущество. При досрочном расторжении контракта военный должен будет возместить стоимость формы пропорционально сроку ее носки.