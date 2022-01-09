Черноморский флот провел учения в Крыму по отражению атак вражеских бесплотников. Об этом пресс-служба флота рассказала ТАСС.

В учениях приняли участие силы противовоздушной обороны и морская авиация. Были проведены тренировочные мероприятия по проверке готовности дежурных сил Крымского полуострова, отработаны задания по выявлению и сопровождению беспилотных летательных аппаратов, включая движение на малых высотах.

Были задействованы подразделения ВВС и ПВО Южного округа, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» и самолеты-разведчики Су-24МР.

Ранее заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Рябков заявил, что НАТО совершило ряд провокаций, зайдя на своих кораблях в акваторию Черного моря. Он сказал, что альянс «играет с огнем».