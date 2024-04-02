Армия 02 апреля 2024, 13:32 Черноморский флот получит три корабля проекта «Каракурт» Шойгу: Черноморский флот получит три малых ракетоносца типа «Каракурт» РИА «Новости»

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Черноморский флот в 2024 году получит три корабля проекта «Каракурт», которые являются носителями высокоточного оружия. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Для повышения боевого потенциала Военно-Морского Флота продолжаем оснащать его кораблями — носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа „Каракурт“», — сказал Шойгу.

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До конца 2024-го моряки получат три таких корабля. Также идет речь о запуске серийного производства патрульных кораблей проекта 22160. Глава оборонного ведомства добавил, что оптимизирует график работ судостроительных компаний.

Во время выступления Шойгу рассказал, что Россия свыше 190 раз за март ударила по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Таким образом страна ответила на теракты, которые устраивал киевский режим. Украинские боевики регулярно обстреливают мирное население России, потому что у них нет успехов на линии боевого соприкосновения.