Черноморский флот опроверг «сплетни» о назначении нового главнокомандующего

Черноморский флот опроверг информацию о назначении нового главнокомандующего. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения в беседе с РБК.

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда официально об этом сообщим», — заявили в ведомстве.

По данным СМИ, новым командующим назначили вице-адмирала Виктора Соколова. Он якобы сменил на этой должности Игоря Осипова, который занимал эту должность с мая 2019 года.

На сайте Минобороны командующим Черноморским флотом по-прежнему значится адмирал Игорь Осипов. В ведомстве уточнили, что с августа 2018 года по май 2019 года он был заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России.

«Северная верфь» передаст корвет «Меркурий» ВМФ РФ осенью 2022 года. Корвет «Меркурий» является пятым кораблем проекта 20380. Основа противокорабельного вооружения проекта — ракетный комплекс «Уран» в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 километров.