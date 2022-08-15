«Северная верфь» передаст корвет «Меркурий» ВМФ РФ осенью 2022 года

Корвет «Меркурий» проекта 20380 будет готов к передаче ВМФ РФ к октябрю. Об этом заявил генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов.

«На корвете „Меркурий“ сейчас завершаются заводские ходовые и государственные испытания, устраняются замечания государственной комиссии. В сентябре мы планируем провести ревизию. После этого корвет будет готов к передаче ВМФ», — сказал Орлов на форуме «Армия-2022». Его процитировал ТАСС.

Корвет «Меркурий» является пятым кораблем проекта 20380, построенным на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Основа противокорабельного вооружения проекта — ракетный комплекс «Уран» в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 километров.

Корвет «Меркурий» заложили 20 февраля 2015 года, тогда он назывался «Ретивый». Осенью 2021 года его решили переименовать в «Меркурий» в честь парусного корабля Черноморского флота, который участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 годов.