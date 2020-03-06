СМИ: новые танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 мая

Танки Т-90М «Прорыв» проедут по Красной площади во время парада в честь 75-летия Победы. Раньше эти боевые машины еще никто не видел.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, танки включат в состав одной из колонн военной техники. Государственные испытания Т-90М уже завершились. Скоро танки поступят на вооружение.

Танк Т-90М «Прорыв» оснастили новой башней и мощным двигателем. На «Прорыв» поставили и многоканальный прицел, благодаря которому точный огонь можно вести в любое время суток. Конструкторы не обошли стороной и электронику. Танки смогут оперативно обмениваться друг с другом информацией в реальном времени — это основная особенность «Прорыва». Броню Т-90М покрыли специальным составом, который защищает от скольжения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы примут участие 225 единиц военной техники. 24 новых образца покажут людям впервые.