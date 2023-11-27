Эксклюзив 27 ноября 2023, 12:56 «Будут к месту». Российские морские дроны остановят корабли с оружием для ВСУ Историк Кнутов: морские дроны ВС РФ не дадут доставлять оружие для ВСУ кораблями

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Минобороны получит опытные образцы российских морских дронов еще до конца 2023 года, а в следующем планируется их серийное производство. Это будет особенно своевременно в свете того, что Украина сообщила о скором получении военных кораблей для сопровождения грузов, рассказал «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

«У Украины в данный момент нет кораблей, но буквально накануне ее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о том, что стране передадут небольшое количество военных кораблей для сопровождения грузов. Если действительно это так, как раз эти дроны будут к месту, чтобы лишить Зеленского возможности использовать эти суда для доставки оружия киевскому режиму в море», — рассудил эксперт.

Он подчеркнул, что на вооружении российского флота уже есть дроны.

«Когда проходил военно-морской парад, прошел один наш боевой корабль, и слева, и справа от него находились наши морские беспилотники. Поэтому говорить о том, что это первые дроны, которые находятся на вооружении нашего флота, не совсем верно — это первая, может быть, серийная партия, которую получает наш военно-морской флот», — пояснил Кнутов.

Большая скорость и хороший заряд

Военный историк отметил, что новые дроны пройдут испытания, по результатам которых станет ясно, можно сразу принимать их на вооружение или необходимо совершенствовать. По словам собеседника «360», речь идет о достаточно компактных беспилотниках, с малой осадкой, «довольно плоских» и плохо заметных над поверхностью воды. Их скорость — примерно 80 километров в час, запас хода — больше 200 километров, нагрузка — 600 килограммов.

«Скорость большая. <…> Дальность, конечно, не очень большая, но если использовать дрон с корабля-носителя, то этого будет достаточно. А боевой заряд 600 килограмм — очень хороший», — сообщил Юрий Кнутов.

Кроме взрывчатки, дрон сможет транспортировать грузы и тем самым выполнять функции снабжения, добавил он.