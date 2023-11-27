Технологии 27 ноября 2023, 09:51 Серийное производство отечественных военных морских дронов запустят в 2024 году Серийное производство первых российских морских БПЛА намечено на 2024 год Unsplash

Читать 360tv в

Серийный выпуск первых российских военных морских дронов запланировали в следующем году. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

По его словам, производство начнется, если их успешно применят в ходе проведения специальной военной операции.

Реклама

«В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству», — указал Даниленко.

Холдинг KMZ производит катера для российского МЧС, Федеральной службы безопасности и других силовых структур. Даниленко назвал морские беспилотники одноразовыми катерами. По его словам, первые опытные образцы дронов передадут министерству обороны до конца года.

Недавно отечественные бойцы впервые применили для атаки черные дроны. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВС России использовали карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2».