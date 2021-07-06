Бомбардировщики Ту-95МС провели условные пуски крылатых ракет в Саратовской области

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС отработали ночные полеты и провели условные пуски крылатых ракет во время учений в Саратовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток», — рассказали в министерстве.

Летчики отработали спасение самолетов и машин от удара условного противника и провели условные пуски крылатых ракет. Батальон аэродромно-технического обеспечения своевременно и качественно подготовил бомбардировщики к вылетам. Молодые летчики, которых задействовали в этих учениях, потренировались во взаимодействии с группой руководства полетами ночью при ограниченной видимости.

Учениями с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78 руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Они закончатся 9 июля.